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Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключению

Происшествия
12 сентября, 18:38 дата обновления: 12 сентября, 18:54 UTC+3

Первые пять лет Егоров проведет в тюрьме, затем его ожидает колония

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Сергей Егоров в Тверском областном суде

Сергей Егоров в Тверском областном суде

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Тверской областной суд приговорил во вторник к пожизненному заключению Сергея Егорова, который обвинялся в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино Тверской области, передает корреспондет ТАСС из зала суда.

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"Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы. Первые пять лет в тюрьме, дальше - в колонии",- сказала судья, оглашая приговор.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, "доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Москвы Сергею Егорову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")".

Следствием и судом установлено, что 3 июня Егоров находился в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в компании дачников. Между обвиняемым и присутствовавшими мужчинами произошел словесный конфликт, после которого у Егорова на почве возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство. Вернувшись с охотничьим самозарядным ружьем Егоров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял девятерых человек. При этом целился он исключительно в жизненно важные органы потерпевших.

Вина Егорова, по словам Петренко, подтверждается показаниями очевидцев и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинских, баллистических, химических, генетических и иных экспертиз, а также признательными показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте. Обвиняемому Егорову была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым.

Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму более 10 млн рублей по делу об убийстве - именно такую сумму они требовали в качестве компенсации морального вреда. Потерпевшие после оглашения приговора сообщили, что остались им довольны. Сторона обвинения также удовлетворена вердиктом суда, который "назначен в соответствии с требованиями обвинения".

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