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Источник: сообщавшие о минировании зданий в Красноярском крае звонили по IP-телефонии

Происшествия
12 сентября, 19:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, сентября. /ТАСС

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов взрывные устройства не обнаружили

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КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Звонки о минировании зданий в Красноярском крае поступали посредством IP-телефонии с использованием специального робота. В течение дня во вторник неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в 25 различных местах в трех городах региона.

"Звонки о минировании были сделаны с помощью интернет-телефонии с использованием специального робота, сообщавшего о ложном минировании", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В региональном главке МВД ТАСС подтвердили информацию о ложном минировании, отметив, что сотрудники правоохранительных органов взрывные устройства не обнаружили. В полиции добавили, что поступали сообщения о минировании 15 объектов в Красноярске, девяти в Норильске и одного в Зеленогорске. Среди них были торговые центры, в том числе и крупнейший в Красноярске - "Планета".

В главке ФСБ по Красноярскому краю сообщили ТАСС, что содействуют полиции в поиске злоумышленников.

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