СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Семейная пара и их 11-летний сын погибли, провалившись в кратер вулкана Сольфатара Флегрейских полей в Поццуоли под Неаполем. Как сообщает во вторник агентство ANSA, семья была на экскурсии у этой природной достопримечательности, привлекающей ежегодно тысячи туристов.

По версии прибывших на место полицейских, ребенок, скорее всего, зашел за обозначенные ограждения и провалился в зыбучие пески, а родители попытались его спасти. Смерть наступила от ожога газами высоких температур. Второй сын пары, которому семь лет, остался жив.

Под Неаполем находится обширная вулканическая зона, которая называется Флегрейские поля. Большинство вулканов потухшие, но Сольфатара считается действующим. Так называемый кратер представляет собой участок земли, из-под которой выходит вулканический пар.

Геологи говорят, что Флегрейские поля одно из молодых вулканических образований, появившееся 70 тыс. лет назад. Каждая возвышенность вдоль неаполитанского побережья - сопка бывшего вулкана. За семь десятков тысяч лет произошло около 80 извержений: самое крупное и катастрофическое - 39 тыс. лет назад, тогда его отголоски докатились, по словам ученых, до Сибири. Последнее значительное зафиксировано в 1538 году.