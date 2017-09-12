Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрации

ТАСС, 12 сентября. Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но несколько тысяч человек от Сахалина до Калининграда эвакуировали из-за возможной угрозы.

В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из-за рубежа. Известно, что в Перми звонки делались через международного виртуального оператора.

Массовая эвакуация

Первые сообщения о массовых анонимных звонках пришли с Дальнего Востока утром по московскому времени. Полиция эвакуировала посетителей торговых центров "Черемушки" и "Седанка-сити" во Владивостоке, в Южно-Сахалинске сотрудники правоохранительных органов проверяли торговые комплексы "Сахалин", "Орбита", "Аист", "Плаза", "Славянский" и "Сити молл". В Магаданской области сотрудники ФСБ проверяли информацию о минировании развлекательного центра, один из местных рынков и несколько школ, которая не подтвердилась.

В Перми из-за проверочных мероприятий 12 сентября отменили занятия во всех школах города. Из семи учебных заведений, где якобы были заложены бомбы, около 10:00 мск, через полчаса после поступления звонков, эвакуировали более 5 тыс. 700 человек. Позже из-за аналогичных сообщений прошла эвакуация учащихся и персонала Пермского государственного института культуры (ПГИК) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), занятия отменили. Также в течение дня в Перми эвакуировали сотрудников из здания администрации, и, как сообщали местные СМИ, пассажиров городского автовокзала и железнодорожного вокзала "Пермь-2".

В Красноярском крае 12 сентября неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в 25 различных местах в трех городах региона: 15 из них - в Красноярске, девять - в Норильске и одно - в Зеленогорске. Среди них были торговые центры, в том числе и крупнейший в Красноярске - "Планета". В региональном главке МВД ТАСС подтвердили информацию о ложном минировании, отметив, что сотрудники правоохранительных органов взрывные устройства не обнаружили.

Минирования на Северо-Западе

Во второй половине дня волна анонимных звонков прокатилась по европейской части России. Проверки проходят в Архангельске, Петрозаводске и Калининграде.

В Архангельске после 15:00 мск поступила информация о взрывных устройств на шести объектах города, там прошла эвакуация. По данным регионального УФСБ, сведения о минировании торговых центров "Бум", "Мега", "Титаник", "Двинские зори", автовокзала и здания Архангельской городской думы не подтвердились.

Около 17:00 мск сотрудников мэрии Петрозаводска, Законодательного собрания Карелии, а также посетителей местного торгового центра "Тетрис" эвакуировали после анонимных звонков.

В Калининграде сотрудники регионального УФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятий в связи с информацией о минировании ряда зданий. В ведомстве ТАСС не уточнили, о каких объектах идет речь и сколько их всего, за исключением Северного железнодорожного вокзала города. Как сообщил ТАСС представитель Калининградской областной думы, сотрудники регионального парламента также были эвакуированы. "Часа два мы не находились на рабочих местах, пока Росгвардия проверяла помещения", - сказал он.

В остальных субъектах Северо-Западного федерального округа, в том числе в Санкт-Петербурге обстановка спокойная, массовых сообщений о минировании не поступало. Проверочные мероприятия в ряде регионов продолжаются.

Виртуальный оператор

Как сообщили ТАСС в компании "Ростелеком", звонки о минировании школ в Перми были сделаны через международного виртуального оператора, работающего на чужой инфраструктуре, при этом техническая возможность отследить, откуда был сделан звонок, есть. "Даже если он был совершен через интернет, связисты видят цифровой "след" и могут определить, с какого IP-адреса был звонок. Все данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме", - отметили в компании.

Источник в правоохранительных органах Красноярского края сообщил ТАСС, что звонки в регионе поступали посредством IP-телефонии. "Звонки о минировании были сделаны с помощью интернет-телефонии с использованием специального робота, сообщавшего о ложном минировании", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключил, что "телефонная атака проводилась не с территории России". Он призвал жителей региона не пересылать друг другу ложные сообщения о минировании учреждений, поскольку "это помогает преступникам добиться их цели - посеять неуверенность и панику".

В Ставрополе полиция 12 сентября возбудила уголовное дело о заведомо ложных сообщения об актах терроризма после 42 анонимных звонков о взрывных устройствах, которые были сделаны накануне. Уже известно, что все сообщения поступили с одного номера телефона. 11 сентября в Ставрополе после сообщений о заложенных взрывных устройствах была проведена массовая эвакуация сотрудников и посетителей ряда учреждений города: вузов, торговых центров, школ, административных зданий.