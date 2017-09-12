Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестные обстреляли водителя машины во Владикавказе

Происшествия
12 сентября, 20:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, сентября. /ТАСС

Пострадавший доставлен в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Машина обстреляна на одной из оживленных улиц Владикавказа. Водитель с ранением бедра госпитализирован в больницу, сообщили ТАСС во вторник в МВД по Северной Осетии.

"Мужчина ехал в машине по проспекту Коста, когда его обстреляли из другой машины. Его ранили в бедро, сейчас он находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана под Неаполем
2
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
3
США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400
4
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
5
Презентация последних моделей iPhone. Онлайн
6
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины Гувера
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама