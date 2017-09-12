Неизвестные обстреляли водителя машины во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Машина обстреляна на одной из оживленных улиц Владикавказа. Водитель с ранением бедра госпитализирован в больницу, сообщили ТАСС во вторник в МВД по Северной Осетии.

"Мужчина ехал в машине по проспекту Коста, когда его обстреляли из другой машины. Его ранили в бедро, сейчас он находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.