Неизвестные обстреляли водителя машины во Владикавказе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Машина обстреляна на одной из оживленных улиц Владикавказа. Водитель с ранением бедра госпитализирован в больницу, сообщили ТАСС во вторник в МВД по Северной Осетии.
"Мужчина ехал в машине по проспекту Коста, когда его обстреляли из другой машины. Его ранили в бедро, сейчас он находится в больнице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.