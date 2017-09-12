Адвокат Учителя обратится в ГП ля проверки религиозных движений на причастность к поджогу

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат режиссера Алексея Учителя обратится в Генпрокуратуру РФ с заявлением для проверки религиозных движений "Сорок сороков" и "Христианское государство" на причастность к поджогу машин рядом с его офисом. Об этом ТАСС сообщил сам адвокат Константин Добрынин.
"Я собираюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру РФ для проверки движений "Сорок сороков" и "Христианское государство" на причастность к поджогу машин рядом с моим офисом", - сказал адвокат. Также он нанял охрану для себя и своей семьи в связи с данным инцидентом.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката Константина Добрынина сгорели две машины. По одной из версий рассматривается поджог. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, есть изображение с надписью "За Матильду гореть".