СМИ: неизвестный устроил стрельбу на территории медицинского центра в США

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Человек, подозреваемый в стрельбе в медицинском центре "Дартмур-Хичком" в штате Нью-Гэмпшир, задержан. Об этом сообщила телекомпания WMUR. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее во вторник в медицинском центре была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали, и здание было оцеплено полицией.

По данным телекомпании, расследование случившегося ведет генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира.