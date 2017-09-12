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СМИ: неизвестный устроил стрельбу на территории медицинского центра в США

Происшествия
12 сентября, 23:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Подозреваемый задержан, информации о пострадавших пока нет

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Человек, подозреваемый в стрельбе в медицинском центре "Дартмур-Хичком" в штате Нью-Гэмпшир, задержан. Об этом сообщила телекомпания WMUR. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее во вторник в медицинском центре была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали, и здание было оцеплено полицией.

По данным телекомпании, расследование случившегося ведет генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира.

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