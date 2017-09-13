В московском суде допросят Никиту Белых, обвиняемого в получении взяток

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду в рамках слушаний по существу допросит бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Ранее в ходе заседания, где устанавливался порядок судебного следствия, Белых попросил суд допросить его в первую очередь. Судья Татьяна Васюченко удовлетворила просьбу экс-губернатора.
Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения, в том числе будут допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер. Защита просила суд вызвать на допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, руководившего оперативной группой при задержании главы региона, но суд данное ходатайство оставил без удовлетворения как заявленное преждевременно.
Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. По версии следствия, Белых получал деньги в мае 2012 года, а также с 2014 года по июнь 2016 года.