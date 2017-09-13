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CNN: на юге США ураган "Ирма" оставил без электроэнергии миллионы людей

Происшествия
13 сентября, 0:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

По данным телекомпании, в некоторых особенно сильно пострадавших от стихии районах электроснабжение будет восстановлено только к 22 сентября

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© AP Photo/Mic Smith

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма", пронесшийся над штатами Юга США и ослабевший сейчас до тропического циклона, оставил без электроэнергии миллионы потребителей. Как сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса, только в штате Флорида без электроэнергии оказались 15 млн человек.

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В штате Джорджия, по данным представителей энергетических компаний Georgia Power и Georgia EMC, из-за повреждения сетей без электричества по данным на вторник остаются 1,3 млн потребителей. В штате Южная Каролина 161 тыс. человек не имеют электроэнергии, в Северной Каролине - более 62 тыс., а в Алабаме - около 20 тыс.

По данным CNN, в некоторых особенно сильно пострадавших от "Ирмы" районах электроснабжение будет восстановлено только к 22 сентября.

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