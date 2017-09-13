Посетителей торговых центров эвакуировали в Самаре после звонков о минировании

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САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Посетители нескольких торговых центров и ресторанов были эвакуированы во вторник вечером в Самаре после звонков о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.
"Всего было зафиксировано восемь анонимных звонков о заминировании пяти крупных торговых центров, а также учреждений общепита. Посетители и персонал были эвакуированы", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону не смогли официально подтвердить эту информацию.
По данным источника ТАСС, эвакуация прошла в крупнейших торговых центрах Самары - "Аврора", "Вива Лэнд", "Парк Хауз", "Амбар". По словам собеседника агентства, большинство звонков поступили незадолго до закрытия ТЦ, многие из посетителей во время объявления тревоги находились в кинотеатрах торговых центров. Киносеансы были прерваны, был перекрыт ряд улиц, примыкающих к зданиям центров, полиция выставила оцепление. В настоящее время на месте продолжают работать спецслужбы, ведется проверка помещений.
Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий во вторник прокатилась по ряду российских регионов. Сообщения о заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройства не подтверждаются, но несколько тысяч человек от Сахалина до Калининграда сегодня эвакуировали из-за возможной угрозы. В регионах не исключают, что телефонная атака проводилась из-за рубежа. Известно, что в Перми звонки делались через международного виртуального оператора.