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AP: число жертв урагана "Ирма" в США и карибских странах достигло 55 человек

Происшествия
13 сентября, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

Согласно данным агентства, не менее 18 смертей приходятся на территорию Соединенных Штатов: 12 человек погибли во Флориде, четыре случая гибели зафиксированы в Южной Каролине, еще два - в Джорджии

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Общее число жертв урагана "Ирма" в США и странах Карибского бассейна достигло как минимум 55 человек. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

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Согласно его данным, не менее 18 смертей приходятся на территорию Соединенных Штатов: 12 человек погибли во Флориде, четыре случая гибели зафиксированы в Южной Каролине, еще два - в Джорджии. Вместе с тем общее число жертв в странах Карибского бассейна составляет не менее 37 человек, отмечает AP. Число погибших может возрасти.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Удару стихии в Карибском бассейне подверглись американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

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