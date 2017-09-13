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AP: Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде почти не пострадал от урагана "Ирма"

Происшествия
13 сентября, 3:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

По данным агентства, серьезного ущерба также удалось избежать базе ВВС США, находящейся неподалеку на мысе Канаверал и часто используемой для запусков ракет-носителей

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Космический центр имени Джона Кеннеди, расположенный в штате Флорида, практически не пострадал от урагана "Ирма", однако до сих пор закрыт. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его данным, серьезного ущерба также удалось избежать базе ВВС США, находящейся неподалеку на мысе Канаверал и часто используемой для запусков ракет-носителей.

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Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

Как отмечает AP, после удара урагана Центр частично лишился энергоснабжения, однако теперь оно полностью восстановлено. При этом до сих пор наблюдаются проблемы с водоснабжением. Пока они не будут решены, Центр не возобновит работу в полном объеме.

Сейчас космический комплекс закрыт для большинства сотрудников. На его территорию допускается лишь персонал, присутствие которого необходимо там на постоянной основе. Всего в Космическом центре имени Джона Кеннеди работают около 9 тысяч человек.

Туристическому комплексу при Центре значительного ущерба также не нанесено. Компании Boeing и SpaceX, осуществляющие запуски ракет с мыса Канаверал, тоже сообщили, что их инфраструктура почти не пострадала от стихийного бедствия.

Ураган "Ирма" обрушился на штат Флорида 10 сентября, принеся с собой мощные ветры и проливные дожди, которые привели к многочисленным подтоплениям. Сейчас атмосферное явление значительно ослабло, потеряв характеристики тропического циклона. Жертвами "Ирмы" в США и странах Карибского бассейна стали, по последним данным, не менее 55 человек.

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