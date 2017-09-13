Все граждане Канады эвакуированы из опасной зоны на Карибских островах

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Все граждане Канады, которые не смогли вовремя покинуть курорты Карибского бассейна, пострадавшие от урагана "Ирма", вернулись домой. Об этом во вторник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

По ее словам, канадские авиакомпании Air Canada и WestJet с 9 по 11 сентября вывезли с таких островов, как Сен-Мартен и Тёркс и Кайкос, в общей сложности 691 соотечественника. "Большинство канадцев, затронутых стихией, уже дома, и это большое облегчение для меня", - сказала министр.

Согласно ранее опубликованной информации, в самой тяжелой ситуации оказалась группа из 95 канадских туристов на британских заморских территориях Тёркс и Кайкос. 10 сентября за ними прилетел борт Air Canada, но местные власти не разрешили иностранцам покинуть страну, развернув людей уже перед самой посадкой. В итоге несколько туристов связались с телеканалом CBC и сообщили, что канадские власти и представители Air Canada не общаются с их группой. После этого в МИД Канады заявили, что взяли ситуацию под контроль, и уже 11 сентября эта группа прилетела в Торонто.