Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все граждане Канады эвакуированы из опасной зоны на Карибских островах

Происшествия
13 сентября, 4:58 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 13, сентября. /ТАСС

Отмечается, что канадские авиакомпании с 9 по 11 сентября вывезли с островов Сен-Мартен и Тёркс и Кайкос в общей сложности 691 соотечественника

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Все граждане Канады, которые не смогли вовремя покинуть курорты Карибского бассейна, пострадавшие от урагана "Ирма", вернулись домой. Об этом во вторник сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.

Смотрите также

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

По ее словам, канадские авиакомпании Air Canada и WestJet с 9 по 11 сентября вывезли с таких островов, как Сен-Мартен и Тёркс и Кайкос, в общей сложности 691 соотечественника. "Большинство канадцев, затронутых стихией, уже дома, и это большое облегчение для меня", - сказала министр.

Согласно ранее опубликованной информации, в самой тяжелой ситуации оказалась группа из 95 канадских туристов на британских заморских территориях Тёркс и Кайкос. 10 сентября за ними прилетел борт Air Canada, но местные власти не разрешили иностранцам покинуть страну, развернув людей уже перед самой посадкой. В итоге несколько туристов связались с телеканалом CBC и сообщили, что канадские власти и представители Air Canada не общаются с их группой. После этого в МИД Канады заявили, что взяли ситуацию под контроль, и уже 11 сентября эта группа прилетела в Торонто.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
2
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена
3
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
4
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
5
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
6
КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН
7
Условный "синий" уровень террористической опасности введен в Ханты-Мансийске из-за учений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама