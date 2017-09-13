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Во многих районах Гаваны из-за урагана "Ирма" по-прежнему нет света и воды

Происшествия
13 сентября, 5:43 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Поваленные ураганом деревья привели к многочисленным обрывам линий электропередачи

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© AP Photo/David Goldman

ГАВАНА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Многие районы Гаваны спустя три дня после обрушившегося на Кубу разрушительного урагана "Ирма" по-прежнему обесточены - поваленные ураганом деревья привели к многочисленным обрывам линий электропередачи.

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Кроме того, был нанесен серьезный ущерб некоторым ТЭЦ, в том числе электростанции в провинции Матансас, обслуживающей Гавану. "Мы пока не можем сказать, сколько времени потребуется для полного восстановления электроснабжения", - заявил во вторник замминистра энергетики и горнорудной промышленности Юрий Вильямонте.

В ликвидации последствий урагана участвуют не только сотрудники коммунальных служб, но и бригады военнослужащих и резервистов. Они освобождают провода от поваленных деревьев и очищают дороги для проезда автомобилей.

На некоторых улицах в кубинской столице не работают светофоры, в связи с чем движение вручную регулируют полицейские.

Кроме того, в ряде районов Гаваны нарушено водоснабжение, люди получают питьевую воду из автоцистерн. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил озабоченность санитарной ситуацией в городе и сообщил, что отправляет на Кубу 3 млн хлорных таблеток для дезинфекции воды.

Гавана возвращается к жизни

Однако кубинская столица все-таки постепенно приходит в себя. Во вторник открылись школы, университеты, некоторые магазины и государственные учреждения, заработал общественный транспорт, восстановил работу Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти.

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Знаменитая гаванская набережная Малекон, на которую во время урагана обрушились волны высотой до 11 метров, по-прежнему закрыта для пешеходов и автотранспорта. Вдоль нее дежурят усиленные наряды полиции.

После урагана многие улицы вдоль береговой линии оказались затоплены, в некоторых местах вода доходила до вторых этажей домов. Теперь, когда океан ушел, горожане вынесли на просушку на тротуары мебель, матрасы и бытовую технику. Многие признаются, что потеряли из-за удара стихии почти все свое имущество.

"Центральную часть города частенько подтапливает во время сильных ливней, но такого наводнения в Гаване никогда раньше не было. Тысячам человек пришлось эвакуироваться. Многие сначала не хотели уходить, но, когда увидели многометровые волны на Малеконе, решили не рисковать жизнью. И не зря: многие дома очень сильно затопило", - рассказала ТАСС жительница района Центральная Гавана, наиболее сильно пострадавшего из-за наводнения.

В связи с тем, что из-за отсутствия электричества и воды люди не могут готовить пищу, во многих районах Гаваны оборудованы специальные пункты по продаже дешевых обедов. Они включают кусок жареной курицы или свинины и порцию риса.

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