Источник: в Петропавловске-Камчатском эвакуировали мэрию и ряд школ

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ТАСС, 13 сентября. Сотрудников мэрии Петропавловска-Камчатского, учеников и учителей нескольких школ краевого центра эвакуировали в среду после анонимных сообщений о минировании.
Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Неизвестные заявили, что заминировали несколько школ и администрацию Петропавловска. Сотрудники чрезвычайных служб сейчас отрабатывают эти сообщения, происходит эвакуация учителей, школьников и чиновников", - сказал собеседник агентства.
Накануне из-за ложных сообщений о минировании была проведена эвакуация десятков объектов в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке - торговых центров, школ, административных зданий, общежитий.