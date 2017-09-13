Источник: в Петропавловске-Камчатском эвакуировали мэрию и ряд школ

ТАСС, 13 сентября. Сотрудников мэрии Петропавловска-Камчатского, учеников и учителей нескольких школ краевого центра эвакуировали в среду после анонимных сообщений о минировании.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Неизвестные заявили, что заминировали несколько школ и администрацию Петропавловска. Сотрудники чрезвычайных служб сейчас отрабатывают эти сообщения, происходит эвакуация учителей, школьников и чиновников", - сказал собеседник агентства.

Накануне из-за ложных сообщений о минировании была проведена эвакуация десятков объектов в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке - торговых центров, школ, административных зданий, общежитий.