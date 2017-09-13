Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Якутска эвакуирован из-за анонимного звонка

Происшествия
13 сентября, 8:21 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 13, сентября. /ТАСС

По данным МВД, в настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Якутска в среду был эвакуирован из-за анонимного звонка о находящемся в нем взрывном устройстве, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Якутии.

Смотрите также

Источник: в Петропавловске-Камчатском эвакуировали мэрию и ряд школ

Торговые центры и автовокзал Архангельска эвакуированы после звонков о бомбах

В Петрозаводске эвакуировали здания мэрии, парламента и ТЦ после звонков о минировании

В Новом Уренгое из-за лжеминирования эвакуировали ДК, два торговых и деловой центры

"По предварительной информации люди эвакуированы из здания аэропорта из-за анонимного звонка", - отметили в пресс-службе МВД по республике.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что пассажиры и сотрудники авиаузла эвакуированы на привокзальную площадь. "Поступил анонимный звонок на "02" о взрывном устройстве в здании аэровокзала, после чего служба безопасности приняла все необходимые меры по эвакуации пассажиров и сотрудников, все люди выведены на безопасное расстояние. ОМОН, служба безопасности аэропорта, транспортная полиция проводят обследование здания совместно с кинологами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что прием и вылет рейсов не осуществляются. "Отправка и прием самолетов возобновится после полной проверки здания аэровокзала. На данный момент задержано шесть внутрирегиональных рейсов и один центральный", - отметили в аэропорту.

В Якутске из-за анонимных звонков в среду также были эвакуированы мэрия, автовокзал и крупные торговые центры. В них проводится проверка, сообщили ТАСС в городской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
2
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
3
День X: насколько хороши новые модели iPhone
4
Водитель сбил трех человек на тротуаре в Петербурге
5
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
6
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
7
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама