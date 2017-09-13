Аэропорт Якутска эвакуирован из-за анонимного звонка

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Якутска в среду был эвакуирован из-за анонимного звонка о находящемся в нем взрывном устройстве, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Якутии.

"По предварительной информации люди эвакуированы из здания аэропорта из-за анонимного звонка", - отметили в пресс-службе МВД по республике.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что пассажиры и сотрудники авиаузла эвакуированы на привокзальную площадь. "Поступил анонимный звонок на "02" о взрывном устройстве в здании аэровокзала, после чего служба безопасности приняла все необходимые меры по эвакуации пассажиров и сотрудников, все люди выведены на безопасное расстояние. ОМОН, служба безопасности аэропорта, транспортная полиция проводят обследование здания совместно с кинологами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что прием и вылет рейсов не осуществляются. "Отправка и прием самолетов возобновится после полной проверки здания аэровокзала. На данный момент задержано шесть внутрирегиональных рейсов и один центральный", - отметили в аэропорту.

В Якутске из-за анонимных звонков в среду также были эвакуированы мэрия, автовокзал и крупные торговые центры. В них проводится проверка, сообщили ТАСС в городской администрации.