Аэропорт Петропавловска эвакуирован после анонимного звонка о минировании

ТАСС, 13 сентября. Пассажиров аэропорта Петропавловска-Камчатского эвакуировали в среду после анонимного звонка о минировании, задержан один рейс на вылет, сообщил ТАСС представитель авиапредприятия.

"Сегодня поступил звонок, о том, что здание заминировано. В данный момент к зданию съехались все спецслужбы: полиция, МЧС, скорая помощь, ФСБ, сотрудники других ведомств. Здание оцеплено, ведутся работы по поиску возможного взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за инцидента на вылет задержан рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Хабаровск.

Ране сообщалось, что из-за анонимных звонков в среду были эвакуированы мэрия Петропавловска-Камчатского и ряд школ краевого центра.

Также сообщалось об эвакуации из-за анонимного звонка аэропорта Якутска, прием и вылет рейсов там пока не осуществляются.