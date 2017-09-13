Более 70 человек тушили пожар в жилом доме в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в среду утром в жилом доме в центре Петербурга. Эвакуированы 20 человек, никто не пострадал, в тушении принимали участие свыше 70 человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Никто не пострадал, пожар ликвидирован", - сказали в управлении. По данным министерства, к ликвидации пожара привлечены от РСЧС 76 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС - 42 человека и 10 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 06:05 мск. В четырехэтажном жилом здании горела кровля на площади 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.