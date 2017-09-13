Более 70 человек тушили пожар в жилом доме в центре Петербурга

Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
Володин: правовое обеспечение послания президента станет приоритетом в работе ГосдумыПолитика 13 сентября, 10:38
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в среду утром в жилом доме в центре Петербурга. Эвакуированы 20 человек, никто не пострадал, в тушении принимали участие свыше 70 человек, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
"Никто не пострадал, пожар ликвидирован", - сказали в управлении. По данным министерства, к ликвидации пожара привлечены от РСЧС 76 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС - 42 человека и 10 единиц техники.
Информация о пожаре поступила в 06:05 мск. В четырехэтажном жилом здании горела кровля на площади 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.