В Хабаровске не нашли взрывных устройств после эвакуации мэрии, вокзала и школ

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ТАСС, 13 сентября. Несколько сообщений о заминированных зданиях поступили в среду в правоохранительные органы Хабаровска. Они проверены, взрывные устройства не обнаружены, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.
"В сообщениях указывались здание правительства [области], администрации города, вокзал, торговые центры, городские школы. Во все указанные места выехали экстренные службы, была проведена эвакуация, помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены", - сказала собеседница агентства.
Накануне из-за ложных сообщений о минировании была проведена эвакуация из десятков объектов в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке - торговых центров, школ, административных зданий, общежитий.
В среду сообщалось, что из-за анонимных звонков были эвакуированы аэропорты Якутска и Петропавловска-Камчатского.