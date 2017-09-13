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В Нидерландах объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Происшествия
13 сентября, 11:09 UTC+3 ГААГА ГААГА 13, сентября. /ТАСС

В связи с погодными условиями ограничена работа столичного аэропорта, также наблюдаются неисправности в работе общественного транспорта

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ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в среду в Нидерландах из-за штормового ветра. Об этом сообщил Голландский королевский метеорологический институт.

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По данным организации, в течение дня порывы ветра будут достигать 120 км/ч (33 м/с). Как ожидается, наиболее сложная ситуация будет складываться на западе страны, особенно на Вадденских островах, в провинциях Флеволанд, Зеландия, Северная и Южная Голландия.

В связи с непогодой значительно ограничена работа столичного аэропорта Схипхол. Воздушная гавань уже отменила около 60 европейских рейсов и рекомендует пассажирам "следить за информацией на электронном табло на сайте, через специальное приложение или социальные сети". В том числе отменен рейс в Москву в 11:50 (12:50 мск).

Кроме того, наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, на некоторых трассах образовались пробки.

Как ожидается, пик шторма придется на промежуток с 10:00 до 16:00 по местному времени.

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