Бывшего секретаря Улюкаева Ирину Дютину допросят в суде по делу экс-главы МЭР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду допросит бывшего секретаря Алексея Улюкаева Ирину Дютину в качестве свидетеля обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава инвестиционного банка "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев.

Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.