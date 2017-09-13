В Сибири из-за звонков о минировании эвакуировали здания органов власти, школы и вокзалы

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Здания городских и региональных администраций, школы и вокзалы были эвакуированы в среду в ряде городов Сибири из-за анонимных звонков о минировании. В частности, эвакуированы здания мэрий в Кемерово и Чите, администрации Забайкальского края.

"Эвакуация прошла быстро и оперативно, всего эвакуировано, по предварительной информации, около 400 человек. На месте работают оперативные службы, ждем кинологов", - сообщил ТАСС глава Кемерово Илья Сердюк.

Как сообщили ТАСС в компании "Кузбасспассажиравтотранс" (управляет автовокзалами и автостанциями в регионе - прим. ТАСС), в полицию поступило сообщение о минировании автовокзала в административном центре. "Проводится эвакуация пассажиров, на месте работают оперативные службы", - сказала собеседница агентства. Также в Кемерово эвакуировали железнодорожный вокзал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Забайкальского края, сегодня эвакуировали сотрудников краевой администрации. Звонок был ложным, приехавшие по вызову специалисты ничего не нашли. По данным региональных СМИ, в Чите также проводилась эвакуация из зданий мэрии, вокзала, аэропорта, нескольких торговых центров и школы. Как сообщал ТАСС, возле нескольких торговых центров в городе все еще стоят пожарные машины, подъезды к ним перекрыты сотрудниками ДПС. Несколько торговых центров и здание аэропорта также эвакуировали в Благовещенске в Амурской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В Улан-Удэ, как сообщают очевидцы в соцсетях, после телефонных звонков с сообщениями о минировании эвакуировали сотрудников мэрии, людей из шести торговых центров, учеников и учителей четырех школ, автовокзала и железнодорожного вокзала, одного детского сада. В правоохранительных органах Бурятии ситуацию не комментируют.

По информации правоохранительных органов Томской области, в среду поступили звонки о минировании мэрии города, четырех школ, трех крупных торговых центров и техникума.

В Иркутске также проводится эвакуация из-за анонимных звонков. "Главным образом, этот школы. Есть также анонимный звонок о ложном минировании здания суда в Иркутске. Во всех случаях проводятся положенные мероприятия, эвакуируются люди", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

В Хакасии также сообщения о минировании затронули учебные заведения. "Сегодня поступали сообщения о минировании учебных заведений, школ и вузов. 14 объектов уже проверили, сигналы оказались ложными. Сейчас проверяются еще 2-3 объекта", - сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

Волна звонков

Звонки о минировании различных учреждений в регионах Сибири начали поступать 10 сентября. В Омской области было эвакуировано несколько развлекательных центров и здание мэрии, где городская избирательная комиссия подводила итоги состоявшихся в тот же день выборов в горсовет.

На следующий день звонки продолжили поступать, в Омске было эвакуировано 25 объектов, включая городскую администрацию, отделения пенсионного фонда России, несколько школ и торговых центров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ТАСС сообщили, что в ночь на 12 сентября в полицию поступило несколько сообщений "о нахождении бесхозных предметов в ряде объектов города", не указав где именно. Очевидцы сообщали об эвакуации зданий автовокзала, гостиницы и ночного клуба. В среду сообщений о минировании не поступало.

В Красноярском крае неизвестные посредством IP-телефонии и программы-робота по искажению голоса "заминировали" 25 общественно-деловых объектов в Красноярске, Норильске и Зеленогорске.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, звонки осуществляются с помощью вредоносной программы.