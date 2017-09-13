Бывший секретарь Улюкаева: инициатором телефонного звонка экс-министру был Сечин

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду допросил бывшего секретаря Алексея Улюкаева Ирину Дютину в качестве свидетеля обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Свидетель рассказала, что 14 ноября 2016 года, находясь в должности секретаря Улюкаева, соединила по телефону его и главу "Роснефти" Игоря Сечина. "На следствии мне дали прослушать разговор двух мужчин, один из которых был Улюкаев, а второй, судя по тому, как его представили, был Сечиным", - рассказала Дютина, в настоящее время работающая в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в должности главного специалиста.
Она уточнила, что инициатором звонка был Сечин. Согласно материалам дела, телефонный разговор Сечина и Улюкаева состоялся перед приездом министра в офис "Роснефти".
При этом суд отказался прослушать запись телефонного разговора в ходе заседания. "В ходатайстве защиты о прослушивании записи на данной стадии процесса отказать", - огласила решение судья.
Против прослушивания возражал прокурор. "В настоящее время сторона обвинения представляет свои доказательства, мы не видим оснований для прослушивания этой записи на данной стадии", - заявил он.
Ранее в суде были допрошены восемь из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения: директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, глава инвестиционного банка "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий и журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев.
Гособвинитель также зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева, в которых содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.