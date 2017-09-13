В Саратове эвакуировали более 20 зданий из-за сообщений о лжеминировании

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САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 20 зданий эвакуировали в Саратове в течение двух дней после звонков о минировании. По каждому сообщению на место выезжали оперативные службы, которые проводили тщательное обследование зданий, взрывных устройства не обнаружены, сообщили в среду ТАСС в УФСБ региона.
"Все звонки анонимные и ложные. Личность или личности звонивших устанавливаются", - сказали в управлении. "Вчера поступили сообщения о минировании 17 объектов в Саратове. Сегодня звонки продолжились - эвакуированы сотрудники городской администрации, городской думы, двух колледжей, некоторые корпуса СГУ, школа", - отметили в УФСБ.
Ранее сообщалось, что волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий прокатилась по ряду российских регионов.