Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные действия проводятся с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела с Олегом Коршуновым в Москве ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, следователи проводят обыски и допросы.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.