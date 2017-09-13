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Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия

Происшествия
13 сентября, 10:59 UTC+3

Следователи проводят обыски и допросы, рассказал источник

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Олег Коршунов

Олег Коршунов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные действия проводятся с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела с Олегом Коршуновым в Москве ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, следователи проводят обыски и допросы.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.

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