Источник: замдиректора ФСИН Коршунов находится в отпуске с последующим увольнением

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Олег Коршунов, в отношении которого проводятся следственные действия, находится в отпуске с последующим выходом на пенсию. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В июле он подал рапорт о выходе на пенсию и находился в отпуске с последующим увольнением", - сказал источник.
В среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводятся с заместителем директора ФСИН Олегом Коршуновым в рамках уголовного дела. По его словам, следователи проводят обыски и допросы.
Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.
Коршунов Олег Адольфович - заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Он назначен на должность указом президента РФ от 10 марта 2014 года. Коршунов занимался вопросами хозяйственной деятельности системы исполнения наказаний.