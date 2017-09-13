Источник: замдиректора ФСИН Коршунов находится в отпуске с последующим увольнением

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Олег Коршунов, в отношении которого проводятся следственные действия, находится в отпуске с последующим выходом на пенсию. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В июле он подал рапорт о выходе на пенсию и находился в отпуске с последующим увольнением", - сказал источник.

В среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводятся с заместителем директора ФСИН Олегом Коршуновым в рамках уголовного дела. По его словам, следователи проводят обыски и допросы.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает.

Коршунов Олег Адольфович - заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Он назначен на должность указом президента РФ от 10 марта 2014 года. Коршунов занимался вопросами хозяйственной деятельности системы исполнения наказаний.