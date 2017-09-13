Суд отложил на 18 сентября допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 18 сентября продолжение допроса свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 10:00 мск 18 сентября", - завершила заседание судья.
Суд в среду допросил личного охранника главы "Роснефти" Игоря Сечина Вадима Деревягина и бывшего секретаря Улюкаева Ирину Дютину.