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Суд отложил на 18 сентября допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Происшествия
13 сентября, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Причины такого решения суда пока не уточняются

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 18 сентября продолжение допроса свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 10:00 мск 18 сентября", - завершила заседание судья.

Суд в среду допросил личного охранника главы "Роснефти" Игоря Сечина Вадима Деревягина и бывшего секретаря Улюкаева Ирину Дютину.

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Дело Алексея Улюкаева
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Улюкаев, Алексей Валентинович
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