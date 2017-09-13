Гражданин Украины Павел Гриб арестован в Краснодаре до 17 октября

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября, сообщили в среду ТАСС в Октябрьском районном суде Краснодара.

"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".

Ранее адвокат арестованного Андрей Сабинин сообщил ТАСС, что Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. По его информации, Гриба обвиняют по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Как сообщалось ранее, бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла Гриба.

Прокуратура в Черниговской области возбудила по факту исчезновения 19-летнего Павла Гриба уголовное производство по статье "Умышленное убийство". В министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что гражданин Украины Павел Гриб их сотрудниками не задерживался, а также не обращался в милицию.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием Гриба. Согласно опубликованному в пятницу заявлению украинского внешнеполитического ведомства, он был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в Краснодаре.

Украинское министерство требовало обеспечить доступ украинских консулов к задержанному, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение на родину.