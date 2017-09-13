Оппозиционера Сергея Удальцова отпустили из ОВД без составления протокола

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции освободили оппозиционера Сергея Удальцова после задержания на Тверской улице в Москве без составления протокола. Об этом сообщил Удальцов в своем Twitter.

"Никаких протоколов не составлялось: сотрудники полиции фактически признали, что произошло недоразумение", - написал в своем Twitter Удальцов.

Никаких протоколов не составлялось - сотрудники полиции фактически признала, что произошло недоразумение :) — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 13 сентября 2017 г.

Удальцов был задержан полицейскими за проведение одиночного пикета и доставлен в Тверское ОВД.

Сергей Удальцов был освобожден из колонии 8 августа 2017 года. В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Они были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.