Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег КоршуновПроисшествия 13 сентября, 12:14
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олег Коршунов задержан по подозрению в должностных преступлениях, следствие будет просить об его аресте. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Коршунова задержали. Подозревается в должностных преступлениях", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможной мере пресечения, собеседник агентства ответил, что "следствие будет добиваться ареста". "Мера пресечения, возможно, будет избираться завтра, 14 сентября", - сообщил источник.