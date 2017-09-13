Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олег Коршунов задержан по подозрению в должностных преступлениях, следствие будет просить об его аресте. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Коршунова задержали. Подозревается в должностных преступлениях", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможной мере пресечения, собеседник агентства ответил, что "следствие будет добиваться ареста". "Мера пресечения, возможно, будет избираться завтра, 14 сентября", - сообщил источник.