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Пятерых детей изъяли у матери в Псковской области

Происшествия
13 сентября, 13:14 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что женщина содержала их в антисанитарных условиях

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. Пятеро детей в возрасте от пяти до 13 лет изъяли у матери в Псковской области, которая содержала их в антисанитарных условиях. Прокуратура Куньинского района передала в суд уголовное дело против женщины по статье УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".

"В ходе следствия установлено, что женщина, являясь матерью несовершеннолетних детей 2004 г.р. (года рождения - прим. ТАСС), 2005 г.р., 2007 г.р., 2010 г.р. и 2012 г.р., заведомо зная, что дети являются малолетними, зависимыми от своих родителей, не исполняла возложенных на нее родительских обязанностей, в том числе по содержанию детей в чистоте, обеспечению необходимых условий для нормальной жизнедеятельности и развития", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте прокуратуры Псковской области.

По мнению правоохранительных органов, дети жили в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и не получали необходимого питания. Прокуратура установила, что мать часто была пьяна, не ночевала дома, оставляя детей со своим сожителем, который бил, унижал и оскорблял их.

Сейчас все пятеро детей находятся в социальном учреждении, органы опеки и попечительства. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Если ее вину докажет суд, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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