Адвокат: приговор "тверскому стрелку" может быть обжалован

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ТВЕРЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты Сергея Егорова, которого суд 12 сентября приговорил к пожизненному заключению за убийство девяти человек, не исключает возможности обжаловать приговор. Об этом в среду сообщил ТАСС его адвокат Тимофей Щербаков.
Тверской областной суд во вторник приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, дальнейшее наказание - в колонии особого режима. Суд также постановил удовлетворить иски о возмещении морального и материального ущерба потерпевшим - родственникам убитых - на сумму более 10 млн рублей.
"Пока принять решение относительно обжалования затрудняемся ввиду того, что необходимо время, чтобы его [приговор] прочитать, получить и осознать. Вопрос обжалования пока еще открыт", - сказал собеседник агентства.
Щербаков отметил, что он и его подзащитный считают приговор суда "обоснованным, законным и справедливым". По его словам, он будет "полностью разделять мнение своего подзащитного", который пока не выразил желание обжаловать решение судей.
"Он [Егоров] признал вину полностью, сам попросил в суде максимально возможное и строгое наказание для себя", - напомнил адвокат.
Ранее сообщалось, что защита в суде просила учесть при вынесении приговора "жизненные трудности" Егорова. "Суд учел не все эти моменты и основания для обжалования все-таки есть, хотя бы по этому поводу", - сказал Щербаков.