СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о растрате в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, он задержан.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что следственные действия продолжаются. "Более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия", - пояснила Петренко.

Ранее в среду о задержании Коршунова по подозрению в должностных преступлениях ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечалось, что следствие будет просить о его аресте и, возможно, мера пресечения, будет избираться уже 14 сентября.

До этого источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следователи проводят следственные действия - обыски и допросы - с замдиректора ФСИН в рамках уголовного дела. Другой источник сообщил, что в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и находится в отпуске с последующим увольнением.