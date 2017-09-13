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Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на севере Москвы

Происшествия
13 сентября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел около дома 47 по Дмитровскому шоссе

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Машина скорой помощи перевернулась на Дмитровском шоссе в Москве, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 47 по Дмитровскому шоссе перевернулся автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пациентов в машине не было. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

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