Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на севере Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Машина скорой помощи перевернулась на Дмитровском шоссе в Москве, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 47 по Дмитровскому шоссе перевернулся автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пациентов в машине не было. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.