Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили у заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова коллекцию часов и крупную сумму денег. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время обыска у Коршунова дома была обнаружена коллекция часов - более 20 штук, а также пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Коршунов был задержан на своей яхте.

Обыски и иные следственные действия проводятся с замдиректора ФСИН с самого утра в рамках уголовного дела о растрате.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что следствие будет просить об его аресте и, возможно, мера пресечения, будет избрана 14 сентября.