Двое адвокатов отказались защищать Белых в суде из-за неоплаты услуг

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двое адвокатов, представляющих интересы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, вышли из дела в связи с тем, что он не оплатил их услуги.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где в среду начался допрос Белых.
"С связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Ирины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас покинуть зал", - сказала судья Татьяна Васюченко, обратившись к защитникам.
Таким образом интересы Белых будет представлять один адвокат Андрей Грохотов.