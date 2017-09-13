Двое адвокатов отказались защищать Белых в суде из-за неоплаты услуг

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Двое адвокатов, представляющих интересы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, вышли из дела в связи с тем, что он не оплатил их услуги.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где в среду начался допрос Белых.

"С связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Ирины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас покинуть зал", - сказала судья Татьяна Васюченко, обратившись к защитникам.

Таким образом интересы Белых будет представлять один адвокат Андрей Грохотов.