Фигурант дела о хищении при строительстве объекта ФСО бизнесмен Литвинов признал вину

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Сергей Литвинов, обвиняемый по делу о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, признал вину в инкриминируемых преступлениях. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о законности продления срока ареста Литвинову.

"Литвинов признал вину и просит о смягчении меры пресечения", - огласил судья текст апелляционной жалобы защиты обвиняемого.

В свою очередь адвокат Григорий Романов уточнил ТАСС, что его подзащитный признал вину частично.

Срок следствия по делу установлен до 21 марта 2018 года.

Дело о хищении при строительстве резиденции в Ново-Огарево

В деле семь фигурантов - бывший глава ФГУП "Атэкс", подведомственного Федеральной службе охраны (ФСО), Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, а также предприниматели Александр Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.

Ранее защита сообщила, что трое фигурантов дела - Кюнер, Перевалов и Торчинский - признали вину и заключили сделку со следствием. 11 сентября Басманный суд перевел Родионова под домашний арест в связи с тем, что предприниматель признал вину и дал признательные показания.

Срок ареста Литвинова, Кюнера, Торчинского и Перевалова продлен до 21 ноября. Сергеев заключен под стражу до 29 октября. Вину в создании преступного сообщества и в мошенничестве он не признает.

По данным СК РФ, фигуранты были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн рублей при общей стоимости строительства свыше 5 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.