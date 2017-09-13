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Замглавы ФСИН задержан в яхт-клубе, где он отдыхал на своей яхте

Происшествия
13 сентября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Одновременно у него дома проводились обыски, где были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 пар дорогостоящих часов

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олег Коршунов, подозреваемый в растрате, в момент задержания находился в яхт-клубе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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© Михаил Почуев/ТАСС

Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов

Источник: замдиректора ФСИН Коршунов находится в отпуске с последующим увольнением

Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия

"Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе - там же, где находится яхта, на которой он отдыхал", - сказал собеседник агентства. При задержании Коршунов сопротивление не оказывал. Одновременно у него дома проводились обыски, где были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 пар дорогостоящих часов.

Согласно декларации о доходах сотрудников ФСИН, Коршунов за прошлый год задекларировал доход в размере более 3,8 млн рублей. В его собственности находится квартира общей площадью 154 кв. м, три гаража, а также автомобиль Mercedes-Benz GL 500, Cadillac Escalade, мотоцикл Harley-Davidson, катер Carver, скутер Yamaha и моторная лодка Brig.

Обыски и иные следственные действия проводятся с замдиректора ФСИН с самого утра в рамках уголовного дела о растрате. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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