Замглавы ФСИН задержан в яхт-клубе, где он отдыхал на своей яхте

Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян - это хороший знак, заявил КолобковСпорт 13 сентября, 15:11
Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФАрмия и ОПК 13 сентября, 14:49
Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанкКультура 13 сентября, 14:42
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 годуОбщество 13 сентября, 14:37
Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетовТранспорт 13 сентября, 14:35
Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"Спорт 13 сентября, 14:20
Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IXМеждународная панорама 13 сентября, 14:15
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком БоттасомСпорт 13 сентября, 14:14
Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли СкоттаКультура 13 сентября, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олег Коршунов, подозреваемый в растрате, в момент задержания находился в яхт-клубе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Сотрудники ФСБ и следователи задержали его в яхт-клубе - там же, где находится яхта, на которой он отдыхал", - сказал собеседник агентства. При задержании Коршунов сопротивление не оказывал. Одновременно у него дома проводились обыски, где были обнаружены пачки денег в разной валюте и коллекция, состоящая из более 20 пар дорогостоящих часов.
Согласно декларации о доходах сотрудников ФСИН, Коршунов за прошлый год задекларировал доход в размере более 3,8 млн рублей. В его собственности находится квартира общей площадью 154 кв. м, три гаража, а также автомобиль Mercedes-Benz GL 500, Cadillac Escalade, мотоцикл Harley-Davidson, катер Carver, скутер Yamaha и моторная лодка Brig.
Обыски и иные следственные действия проводятся с замдиректора ФСИН с самого утра в рамках уголовного дела о растрате. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.