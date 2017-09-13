Суд отказался арестовать собственника обрушившегося в Балашихе здания бывшего кинотеатра

Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных саняхСпорт 13 сентября, 16:47
РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"Спорт 13 сентября, 16:43
Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домовНовости партнеров 13 сентября, 16:39
Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"Культура 13 сентября, 16:37
Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018Спорт 13 сентября, 16:36
Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛСпорт 13 сентября, 16:33
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. ДосьеБиографии и справки 13 сентября, 16:24
Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничестваПолитика 13 сентября, 16:23
Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и МайераСпорт 13 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Балашихинский суд Московской области отказался заключить под стражу владельца здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Балашихинский суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимонина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. Тимонин был освобожден из-под стражи в зале суда", - сказала представитель суда.
Как ранее сообщали в Главном управлении СК по Московской области, следователями был задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева.
Днем 8 сентября при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение части несущей стены здания на расположенные внутри здания торговые ряды. В результате обрушения пострадал ребенок, 2010 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стоп. Также с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Следственным отделом СК по городу Балашиха было возбужденно уголовное дело о нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В ГСУ добавили, что "продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление иных лиц причастных к совершению данного происшествия".