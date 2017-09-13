Суд отказался арестовать собственника обрушившегося в Балашихе здания бывшего кинотеатра

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Балашихинский суд Московской области отказался заключить под стражу владельца здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Балашихинский суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимонина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. Тимонин был освобожден из-под стражи в зале суда", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщали в Главном управлении СК по Московской области, следователями был задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева.

Днем 8 сентября при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение части несущей стены здания на расположенные внутри здания торговые ряды. В результате обрушения пострадал ребенок, 2010 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стоп. Также с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственным отделом СК по городу Балашиха было возбужденно уголовное дело о нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В ГСУ добавили, что "продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление иных лиц причастных к совершению данного происшествия".