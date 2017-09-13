В Брянске возбудили уголовные дела после звонков о минировании торговых центров

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БРЯНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Несколько уголовных дел возбуждено в Брянске в связи со звонками в местные торговые центры с сообщениями о минировании.
"По фактам звонков в торговые центры Брянска возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ведется расследование", - сообщили ТАСС в региональном УМВД.
Звонки о минировании поступили в десять торговых центров Брянска вечером в понедельник, 11 сентября. Прибывшие на место оперативные службы провели эвакуацию посетителей и персонала, обследовали здания, не обнаружив опасных предметов.
Как сообщила региональным СМИ сотрудница одного из торговых центров, ей на служебный мобильный телефон с угрозами о взрыве звонил неизвестный с телефонного номера с префиксом +883. Этот вненациональный код используется в международных сетях связи, в частности, в IP-телефонии.
Максимальным наказанием по статье, по которой возбуждено уголовное дело, может стать лишение свободы на срок до трех лет.