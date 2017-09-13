В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в четырех ТЦ, трех вокзалах и вузе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют информацию о якобы минировании восьми объектов в Москве - четырех торговых центров, медицинского вуза и трех вокзалов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Оперативные службы города проверяют информацию об угрозе взрыва сразу по нескольким адресам в Москве: на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, идет эвакуация из торговых центров "Метрополис", "Афимолл сити" и "Город", а также из МГМУ им. Сеченова", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в полицию накануне поступил анонимный звонок с угрозами взрыва на этих объектах. Кроме того, в настоящее время экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Щелково" на Щелковском шоссе, дом 100.