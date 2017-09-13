Хулиганы забросали частный дом в Крыму коктейлями Молотова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция в среду возбудила уголовное дело после того, как хулиганы забросали частный дом коктейлями Молотова, сообщила ТАСС официальный представитель крымского МВД Ольга Кондрашова.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она. Максимальная санкция этой статьи - до пяти лет лишения свободы.
По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет о доме председателя политсовета крымского отделения Народной партии России Васви Абдураимова.
На сайте общественной организации социально-культурного развития "Милли Фирка" (в переводе с крымско-татарского - народная партия), которую возглавляет Абдураимов, сообщается, что в ночь на вторник злоумышленники бросили в окно и дверь дома политика три бутылки с коктейлем Молотова, в результате сгорело окно, кроме того, была разбита входная дверь дома, никто не пострадал. "Предположительно, акт совершен в связи с политической и правозащитной деятельностью Васви Абдураимова", - говорится в заявлении организации.