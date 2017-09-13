Более 10 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за угроз взрыва

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек эвакуированы из торговых центров, вокзалов и вуза в Москве из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На 20 объектах проведена эвакуация людей - в общей сложности выведены на улицу свыше 10 тыс. человек, это число еще уточняется", - сказал он. В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и других. Информация об угрозе взрыва проверяется и на трех вокзалах - Казанском, Ленинградской и Киевском. С Ленинградского и Казанского вокзалов эвакуированы более 500 человек. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета им. Сеченова.

"Все сообщения проверяются, работают сотрудники экстренных и оперативных служб, все помещения будут обследованы кинологами", - сообщили в экстренных службах.

В то же время в правоохранительных органах отметили, что большинство сообщений поступили практически одновременно, звонки об угрозах взрывов продолжаются.

"По всей видимости, это ни что иное, как телефонный терроризм, но все такие сообщения должны быть проверены", - сказал источник.