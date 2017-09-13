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Более 20 вызовов с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы

Происшествия
13 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

На местах расположения якобы заминированных объектов работают оперативные службы и кинологи

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Оперативным службам Москвы в среду поступило более 20 вызовов с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, среди якобы заминированных объектов - торговые комплексы, вуз, кинотеатры, вокзалы и т. д. "Все сообщения проверяются. На месте работают все оперативные службы, кинологи", - сообщил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что оперативные службы проверяют информацию о якобы минировании восьми объектов в Москве - четырех торговых центров, медицинского вуза и трех вокзалов. "Оперативные службы города проверяют информацию об угрозе взрыва сразу по нескольким адресам в Москве: на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, идет эвакуация из торговых центров "Метрополис", "Афимолл сити" и "Город", а также из МГМУ им. Сеченова", - сказал собеседник агентства. Кроме того, экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Щелково" на Щелковском шоссе, дом 100.

По уточненным данным, также проверяется информация об угрозе взрыва в ТЦ "Фестиваль" на Мичуринском проспекте и в ГУМе. "Только из ТЦ "Афимолл сити" эвакуировано более 3,5 тыс. человек, еще порядка 500 человек выведены из зданий Ленинградского и Казанского вокзалов", - подчеркнул источник.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не комментирует участившиеся случаи ложных минирований зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил он.

В последние дни в различных регионах России фиксировались многочисленные ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. Все они оказались ложными.

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