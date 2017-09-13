Информация об угрозе взрыва в ряде ТЦ и вокзалов в Москве не подтвердилась

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в ряде торговых центров и вокзалов Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Сейчас уже проверены не менее пяти объектов. Угроза взрыва не подтверждается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди проверенных объектов ТЦ "Город", Киевский и Казанский вокзалы. Всего были эвакуированы более 10 тыс. человек.
В среду оперативным службам Москвы поступило более 20 вызовов с угрозами взрыва. В основном сообщения о минировании касаются торговых центров, в числе которых "Афимолл Сити", "Город", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Информация об угрозе взрыва проверялась и на трех вокзалах - Казанском, Ленинградском и Киевском. Кроме того, проведена эвакуация из МГПУ им. Сеченова.