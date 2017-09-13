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Более 30 объектов в Москве проверяются из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва

Происшествия
13 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Накануне несколько торговых центров, вокзалов и вузов были эвакуированы из-за поступивших сообщений

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы и оперативные службы проверяют уже более 30 объектов в Москве из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В оперативные службы Москвы поступило уже более 30 сообщений об угрозах взрыва. Объекты сейчас проверяются", - сказал собеседник агентства.

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В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в числе которых "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники", ТЦ "Капитолий Марьина Роща", вокзалов - Ленинградского, Киевского, Казанского, Курского, а также ряда вузов - МГИМО, МГПУ им. Сеченова, Академии Минюста. Были эвакуированы более 20 тыс. человек.

К настоящему времени проверены несколько объектов, на них угроза взрыва оказалась ложной.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не комментирует участившиеся случаи ложных минирований зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил он.

В последние дни в различных регионах России фиксировались многочисленные ложные звонки о заложенных взрывных устройствах. Все они оказались ложными.

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