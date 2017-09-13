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Источник: в Москве идет эвакуация людей из двух гостиниц и с Митинского радиорынка

Происшествия
13 сентября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Оперативные службы эвакуируют постояльцев гостиниц "Космос" и "Звездная"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция и экстренные службы эвакуируют персонал и постояльцев гостиниц "Космос" на Проспекте Мира и "Звездная" на Аргуновской улице в Москве, а также с территории Митинского радиорынка. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Звонки с угрозами взрыва продолжают поступать. Идет эвакуация людей из 26-этажного здания гостиницы "Космос", из гостиницы "Звездная" и с территории Митинского радиорынка", - сказал собеседник агентства.

После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах. В общей сложности эвакуированы более 20 тысяч человек.

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