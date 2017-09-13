Суд 20 сентября продолжит допрос экс-губернатора Белых, обвиняемого в получении взяток

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 20 сентября продолжит допрос бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд продолжит допрос 20 сентября в 12:00 мск", - сказала судья Татьяна Васюченко.
Как ожидается, вопросы Белых продолжит задавать гособвинение.