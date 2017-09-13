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Число сообщений с анонимными угрозами взрыва на объектах в Москве приблизилось к 100

Происшествия
13 сентября, 18:51 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По всем поступившим звонкам продолжаются проверки

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва поступило в Москве за несколько часов, оперативные службы продолжают проверять вузы, торговые центры, вокзалы, аэропорты, гостиницы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В оперативные службы Москвы поступило уже около 100 сообщений об угрозах взрыва. Объекты продолжают проверять кинологи и взрывотехники", - сказал собеседник агентства.

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В связи со звонками число эвакуированных из зданий в общей сложности превысило 50 тыс. человек, добавили в экстренных службах.

В основном все сообщения о минировании касаются торговых центров, в их числе Митинский радиорынок, "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники" и другие. Кроме того, проведена эвакуация из медицинского университета имени Сеченова, из Российской правовой академии Минюста и МГИМО, РГСУ. Также были эвакуированы посетители гостиниц "Космос" и "Звездная" в районе ВДНХ и "Азимут отель" на Олимпийском проспекте.

По словам собеседника агентства, уже проверены несколько объектов, угроза взрыва в них оказалась ложной. Проверены Казанский, Киевский, Ленинградский и Курский вокзалы, ТЦ "Фестиваль", ТЦ "Город", ТЦ "Вавилон", ТЦ "Москва", ТЦ "Азовский" и Российская правовая академия Минюста. По многим остальным адресам проверки продолжаются.

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