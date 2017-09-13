CNN: число жертв в доме для престарелых во Флориде возросло до шести человек

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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Число погибших в доме престарелых в Голливуде (штат Флорида), где после урагана "Ирма" не было электроэнергии и не работали кондиционеры, возросло до шести человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.
"Здание [дома для престарелых] оцеплено и опечатано. Мы проводим уголовное расследование", - приводит телекомпания слова начальника Управления полиции Голливуда Тома Санчеса. Он уточнил, что следователи в первую очередь хотят выяснить, был ли дом для престарелых обесточен полностью или нет.
Как сообщалось ранее, власти Флориды решили проверить условия ухода за пациентами еще 42 домов для престарелых в штате.
Еще по крайней мере 13 человек погибли во Флориде во время урагана и работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. В штате Южная Каролина жертвами урагана "Ирма" стали четыре человека и двое - в штате Джорджия.